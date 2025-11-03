TőzsdeDEX+
A(z) élő MAGA Coin BSC ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MAGA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAGA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő MAGA Coin BSC ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MAGA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAGA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MAGA

MAGA árinformációk

Mi a(z) MAGA

MAGA hivatalos webhely

MAGA tokenomikai adatai

MAGA árelőrejelzés

MAGA Coin BSC Logó

MAGA Coin BSC Ár (MAGA)

Nem listázott

1 MAGA-USD élő ár:

$0.0001546
$0.0001546$0.0001546
0.00%1D
USD
MAGA Coin BSC (MAGA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:50:48 (UTC+8)

MAGA Coin BSC (MAGA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02304683
$ 0.02304683$ 0.02304683

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.51%

-3.51%

MAGA Coin BSC (MAGA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAGA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAGA valaha volt legmagasabb ára $ 0.02304683, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAGA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -3.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MAGA Coin BSC (MAGA) piaci információk

$ 31.33K
$ 31.33K$ 31.33K

--
----

$ 31.33K
$ 31.33K$ 31.33K

202.68M
202.68M 202.68M

202,680,828.55212143
202,680,828.55212143 202,680,828.55212143

A(z) MAGA Coin BSC jelenlegi piaci plafonja $ 31.33K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAGA keringésben lévő tokenszáma 202.68M, és a teljes tokenszám 202680828.55212143. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.33K.

MAGA Coin BSC (MAGA) árelőzmények USD

A(z) MAGA Coin BSCUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) MAGA Coin BSC USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) MAGA Coin BSC USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) MAGA Coin BSC USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0+2.15%
60 nap$ 0+28.23%
90 nap$ 0--

Mi a(z) MAGA Coin BSC (MAGA)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

MAGA Coin BSC (MAGA) Erőforrás

Hivatalos webhely

MAGA Coin BSC árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MAGA Coin BSC (MAGA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MAGA Coin BSC (MAGA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MAGA Coin BSC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MAGA Coin BSC árelőrejelzését most!

MAGA helyi valutákra

MAGA Coin BSC (MAGA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MAGA Coin BSC (MAGA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MAGA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MAGA Coin BSC (MAGA)

Mennyit ér ma a(z) MAGA Coin BSC (MAGA)?
A(z) élő MAGA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MAGA ára a(z) USD esetében?
A(z) MAGA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MAGA Coin BSC piaci plafonja?
A(z) MAGA piaci plafonja $ 31.33K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MAGA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MAGA keringésben lévő tokenszáma 202.68M USD.
Mi volt a(z) MAGA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MAGA mindenkori legmagasabb ára 0.02304683 USD.
Mi volt a(z) MAGA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MAGA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MAGA kereskedési volumene?
A(z) MAGA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MAGA ára emelkedni fog idén?
A(z) MAGA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MAGA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:50:48 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

