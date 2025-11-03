MAGA Coin BSC (MAGA) árinformáció (USD)

MAGA Coin BSC (MAGA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAGA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAGA valaha volt legmagasabb ára $ 0.02304683, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAGA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -3.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MAGA Coin BSC (MAGA) piaci információk

A(z) MAGA Coin BSC jelenlegi piaci plafonja $ 31.33K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAGA keringésben lévő tokenszáma 202.68M, és a teljes tokenszám 202680828.55212143. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.33K.