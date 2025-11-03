TőzsdeDEX+
A(z) élő MAFIA AI by Virtuals ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MAFIA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAFIA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő MAFIA AI by Virtuals ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MAFIA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAFIA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MAFIA

MAFIA árinformációk

Mi a(z) MAFIA

MAFIA hivatalos webhely

MAFIA tokenomikai adatai

MAFIA árelőrejelzés

MAFIA AI by Virtuals Logó

MAFIA AI by Virtuals Ár (MAFIA)

Nem listázott

1 MAFIA-USD élő ár:

$0.0001364
$0.0001364$0.0001364
-16.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:53:03 (UTC+8)

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.10%

-16.00%

-26.43%

-26.43%

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAFIA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAFIA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAFIA változása a következő volt: -1.10% az elmúlt órában, -16.00% az elmúlt 24 órában, és -26.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) piaci információk

$ 68.20K
$ 68.20K$ 68.20K

--
----

$ 136.40K
$ 136.40K$ 136.40K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) MAFIA AI by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 68.20K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAFIA keringésben lévő tokenszáma 500.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 136.40K.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) árelőzmények USD

A(z) MAFIA AI by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) MAFIA AI by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) MAFIA AI by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) MAFIA AI by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-16.00%
30 nap$ 0-6.99%
60 nap$ 0-32.32%
90 nap$ 0--

Mi a(z) MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines.

The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Erőforrás

Hivatalos webhely

MAFIA AI by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MAFIA AI by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MAFIA AI by Virtuals árelőrejelzését most!

MAFIA helyi valutákra

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MAFIA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Mennyit ér ma a(z) MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)?
A(z) élő MAFIA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MAFIA ára a(z) USD esetében?
A(z) MAFIA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MAFIA AI by Virtuals piaci plafonja?
A(z) MAFIA piaci plafonja $ 68.20K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MAFIA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MAFIA keringésben lévő tokenszáma 500.00M USD.
Mi volt a(z) MAFIA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MAFIA mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) MAFIA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MAFIA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MAFIA kereskedési volumene?
A(z) MAFIA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MAFIA ára emelkedni fog idén?
A(z) MAFIA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MAFIA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

