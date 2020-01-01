Lyra Finance (LYRA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lyra Finance (LYRA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lyra Finance (LYRA) tokennel kapcsolatos információk Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: Depositing in the security module to backstop the protocol.

Used for governance votes to determine how network resources are allocated.

Hivatalos webhely: https://lyra.finance/

Lyra Finance (LYRA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lyra Finance (LYRA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 278.98K $ 278.98K $ 278.98K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 623.63M $ 623.63M $ 623.63M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 447.34K $ 447.34K $ 447.34K Minden idők csúcspontja: $ 0.677963 $ 0.677963 $ 0.677963 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00044734 $ 0.00044734 $ 0.00044734 További tudnivalók a(z) Lyra Finance (LYRA) áráról

Lyra Finance (LYRA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lyra Finance (LYRA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LYRA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LYRA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LYRA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LYRA token élő árfolyamát!

LYRA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LYRA kapcsán? LYRA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LYRA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

