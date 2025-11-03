TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Lympo Market ár ma 0.0004768 USD. Kövesd nyomon a(z) LMT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LMT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Lympo Market ár ma 0.0004768 USD. Kövesd nyomon a(z) LMT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LMT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LMT

LMT árinformációk

Mi a(z) LMT

LMT hivatalos webhely

LMT tokenomikai adatai

LMT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Lympo Market Logó

Lympo Market Ár (LMT)

Nem listázott

1 LMT-USD élő ár:

$0.0004768
$0.0004768$0.0004768
+0.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Lympo Market (LMT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:52:49 (UTC+8)

Lympo Market (LMT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00047433
$ 0.00047433$ 0.00047433
24h alacsony
$ 0.00047716
$ 0.00047716$ 0.00047716
24h magas

$ 0.00047433
$ 0.00047433$ 0.00047433

$ 0.00047716
$ 0.00047716$ 0.00047716

$ 1.76
$ 1.76$ 1.76

$ 0.00009641
$ 0.00009641$ 0.00009641

--

+0.52%

-1.77%

-1.77%

Lympo Market (LMT) valós idejű ár: $0.0004768. Az elmúlt 24 órában, a(z)LMT legalacsonyabb ára $ 0.00047433, legmagasabb ára pedig $ 0.00047716 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LMT valaha volt legmagasabb ára $ 1.76, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009641 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LMT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.52% az elmúlt 24 órában, és -1.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lympo Market (LMT) piaci információk

$ 74.02K
$ 74.02K$ 74.02K

--
----

$ 596.01K
$ 596.01K$ 596.01K

155.25M
155.25M 155.25M

1,250,000,000.0
1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

A(z) Lympo Market jelenlegi piaci plafonja $ 74.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LMT keringésben lévő tokenszáma 155.25M, és a teljes tokenszám 1250000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 596.01K.

Lympo Market (LMT) árelőzmények USD

A(z) Lympo MarketUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Lympo Market USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000788446.
A(z) Lympo Market USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0005764643.
A(z) Lympo Market USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0000485345628379406.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.52%
30 nap$ -0.0000788446-16.53%
60 nap$ +0.0005764643+120.90%
90 nap$ -0.0000485345628379406-9.23%

Mi a(z) Lympo Market (LMT)

Lympo is building a sports NFTs ecosystem including NFTs with IP rights of world-famous athletes and clubs

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Lympo Market (LMT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Lympo Market árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lympo Market (LMT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lympo Market (LMT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lympo Market rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lympo Market árelőrejelzését most!

LMT helyi valutákra

Lympo Market (LMT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lympo Market (LMT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LMT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Lympo Market (LMT)

Mennyit ér ma a(z) Lympo Market (LMT)?
A(z) élő LMT ár a(z) USD esetében 0.0004768 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LMT ára a(z) USD esetében?
A(z) LMT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0004768. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lympo Market piaci plafonja?
A(z) LMT piaci plafonja $ 74.02K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LMT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LMT keringésben lévő tokenszáma 155.25M USD.
Mi volt a(z) LMT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LMT mindenkori legmagasabb ára 1.76 USD.
Mi volt a(z) LMT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LMT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00009641 USD.
Mekkora a(z) LMT kereskedési volumene?
A(z) LMT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LMT ára emelkedni fog idén?
A(z) LMT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LMT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:52:49 (UTC+8)

Lympo Market (LMT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,970.89
$107,970.89$107,970.89

-1.94%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,733.25
$3,733.25$3,733.25

-3.11%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02349
$0.02349$0.02349

-10.71%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0677
$1.0677$1.0677

-15.38%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.03
$177.03$177.03

-3.67%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,970.89
$107,970.89$107,970.89

-1.94%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,733.25
$3,733.25$3,733.25

-3.11%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.03
$177.03$177.03

-3.67%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.02
$83.02$83.02

-6.29%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4266
$2.4266$2.4266

-2.93%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0367
$0.0367$0.0367

-26.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05821
$0.05821$0.05821

+191.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10382
$0.10382$0.10382

+25.67%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002192
$0.000000002192$0.000000002192

+403.90%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006632
$0.00006632$0.00006632

+81.15%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054468
$0.0054468$0.0054468

+29.57%