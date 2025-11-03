Lympo Market (LMT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00047433 $ 0.00047433 $ 0.00047433 24h alacsony $ 0.00047716 $ 0.00047716 $ 0.00047716 24h magas 24h alacsony $ 0.00047433$ 0.00047433 $ 0.00047433 24h magas $ 0.00047716$ 0.00047716 $ 0.00047716 Minden idők csúcspontja $ 1.76$ 1.76 $ 1.76 Legalacsonyabb ár $ 0.00009641$ 0.00009641 $ 0.00009641 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.52% Árváltozás (7D) -1.77% Árváltozás (7D) -1.77%

Lympo Market (LMT) valós idejű ár: $0.0004768. Az elmúlt 24 órában, a(z)LMT legalacsonyabb ára $ 0.00047433, legmagasabb ára pedig $ 0.00047716 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LMT valaha volt legmagasabb ára $ 1.76, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009641 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LMT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.52% az elmúlt 24 órában, és -1.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lympo Market (LMT) piaci információk

Piaci érték $ 74.02K$ 74.02K $ 74.02K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 596.01K$ 596.01K $ 596.01K Forgalomban lévő készlet 155.25M 155.25M 155.25M Teljes tokenszám 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

A(z) Lympo Market jelenlegi piaci plafonja $ 74.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LMT keringésben lévő tokenszáma 155.25M, és a teljes tokenszám 1250000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 596.01K.