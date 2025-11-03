Lybra Ár (LBR)
-1.92%
+0.94%
-30.21%
-30.21%
Lybra (LBR) valós idejű ár: $0.00832686. Az elmúlt 24 órában, a(z)LBR legalacsonyabb ára $ 0.00818779, legmagasabb ára pedig $ 0.00886784 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LBR valaha volt legmagasabb ára $ 4.48, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00818779 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LBR változása a következő volt: -1.92% az elmúlt órában, +0.94% az elmúlt 24 órában, és -30.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Lybra jelenlegi piaci plafonja $ 345.13K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LBR keringésben lévő tokenszáma 41.45M, és a teljes tokenszám 97430394.57583268. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 811.28K.
A(z) LybraUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Lybra USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0031295620.
A(z) Lybra USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0051485866.
A(z) Lybra USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.015978188403017098.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|+0.94%
|30 nap
|$ -0.0031295620
|-37.58%
|60 nap
|$ -0.0051485866
|-61.83%
|90 nap
|$ -0.015978188403017098
|-65.74%
The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.
The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.
eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.
A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.
eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.
A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!
Mennyit fog érni a(z) Lybra (LBR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lybra (LBR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lybra rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) Lybra árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lybra (LBR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LBR token kapcsán!
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak
A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták
Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre
A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései