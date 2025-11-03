Lybra (LBR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00818779 $ 0.00818779 $ 0.00818779 24h alacsony $ 0.00886784 $ 0.00886784 $ 0.00886784 24h magas 24h alacsony $ 0.00818779$ 0.00818779 $ 0.00818779 24h magas $ 0.00886784$ 0.00886784 $ 0.00886784 Minden idők csúcspontja $ 4.48$ 4.48 $ 4.48 Legalacsonyabb ár $ 0.00818779$ 0.00818779 $ 0.00818779 Árváltozás (1H) -1.92% Árváltozás (1D) +0.94% Árváltozás (7D) -30.21% Árváltozás (7D) -30.21%

Lybra (LBR) valós idejű ár: $0.00832686. Az elmúlt 24 órában, a(z)LBR legalacsonyabb ára $ 0.00818779, legmagasabb ára pedig $ 0.00886784 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LBR valaha volt legmagasabb ára $ 4.48, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00818779 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LBR változása a következő volt: -1.92% az elmúlt órában, +0.94% az elmúlt 24 órában, és -30.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lybra (LBR) piaci információk

Piaci érték $ 345.13K$ 345.13K $ 345.13K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 811.28K$ 811.28K $ 811.28K Forgalomban lévő készlet 41.45M 41.45M 41.45M Teljes tokenszám 97,430,394.57583268 97,430,394.57583268 97,430,394.57583268

A(z) Lybra jelenlegi piaci plafonja $ 345.13K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LBR keringésben lévő tokenszáma 41.45M, és a teljes tokenszám 97430394.57583268. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 811.28K.