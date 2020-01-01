Lux Token (LUX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lux Token (LUX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lux Token (LUX) tokennel kapcsolatos információk Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time. Hivatalos webhely: https://lux.gg Fehér könyv: https://lux.gg/whitepaper Vásárolj most LUX tokent!

Lux Token (LUX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lux Token (LUX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Teljes tokenszám: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Minden idők csúcspontja: $ 0.02961746 $ 0.02961746 $ 0.02961746 Minden idők mélypontja: $ 0.00114933 $ 0.00114933 $ 0.00114933 Jelenlegi ár: $ 0.0013568 $ 0.0013568 $ 0.0013568 További tudnivalók a(z) Lux Token (LUX) áráról

Lux Token (LUX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lux Token (LUX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LUX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LUX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LUX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LUX token élő árfolyamát!

LUX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LUX kapcsán? LUX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LUX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

