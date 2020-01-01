LushAI (LUSH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LushAI (LUSH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LushAI (LUSH) tokennel kapcsolatos információk Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content. Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management. Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter. Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes. Hivatalos webhely: https://lushai.net/ Fehér könyv: https://lushai.gitbook.io/lushai/ Vásárolj most LUSH tokent!

LushAI (LUSH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LushAI (LUSH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.15M $ 7.15M $ 7.15M Teljes tokenszám: $ 19.66B $ 19.66B $ 19.66B Keringésben lévő tokenszám: $ 6.04B $ 6.04B $ 6.04B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.28M $ 23.28M $ 23.28M Minden idők csúcspontja: $ 0.00512327 $ 0.00512327 $ 0.00512327 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00118421 $ 0.00118421 $ 0.00118421 További tudnivalók a(z) LushAI (LUSH) áráról

LushAI (LUSH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LushAI (LUSH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LUSH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LUSH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LUSH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LUSH token élő árfolyamát!

LUSH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LUSH kapcsán? LUSH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LUSH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

