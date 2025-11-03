TőzsdeDEX+
A(z) élő Luntra Infrastructure ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) $LUNTRA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) $LUNTRA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: $LUNTRA

$LUNTRA árinformációk

Mi a(z) $LUNTRA

$LUNTRA fehér könyv

$LUNTRA hivatalos webhely

$LUNTRA tokenomikai adatai

$LUNTRA árelőrejelzés

Luntra Infrastructure Logó

Luntra Infrastructure Ár ($LUNTRA)

Nem listázott

1 $LUNTRA-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:50:41 (UTC+8)

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00372154
$ 0.00372154$ 0.00372154

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.28%

-0.28%

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)$LUNTRA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $LUNTRA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00372154, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $LUNTRA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -0.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) piaci információk

$ 13.98K
$ 13.98K$ 13.98K

--
----

$ 17.05K
$ 17.05K$ 17.05K

820.00M
820.00M 820.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Luntra Infrastructure jelenlegi piaci plafonja $ 13.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $LUNTRA keringésben lévő tokenszáma 820.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 17.05K.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) árelőzmények USD

A(z) Luntra InfrastructureUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Luntra Infrastructure USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Luntra Infrastructure USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Luntra Infrastructure USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-14.79%
60 nap$ 0-22.43%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Luntra is the world’s first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Luntra Infrastructure árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Luntra Infrastructure ($LUNTRA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Luntra Infrastructure ($LUNTRA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Luntra Infrastructure rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Luntra Infrastructure árelőrejelzését most!

$LUNTRA helyi valutákra

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Luntra Infrastructure ($LUNTRA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) $LUNTRA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Mennyit ér ma a(z) Luntra Infrastructure ($LUNTRA)?
A(z) élő $LUNTRA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) $LUNTRA ára a(z) USD esetében?
A(z) $LUNTRA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Luntra Infrastructure piaci plafonja?
A(z) $LUNTRA piaci plafonja $ 13.98K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) $LUNTRA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) $LUNTRA keringésben lévő tokenszáma 820.00M USD.
Mi volt a(z) $LUNTRA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) $LUNTRA mindenkori legmagasabb ára 0.00372154 USD.
Mi volt a(z) $LUNTRA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) $LUNTRA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) $LUNTRA kereskedési volumene?
A(z) $LUNTRA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) $LUNTRA ára emelkedni fog idén?
A(z) $LUNTRA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) $LUNTRA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:50:41 (UTC+8)

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

