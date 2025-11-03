Lunos (UNO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00146419 $ 0.00146419 $ 0.00146419 24h alacsony $ 0.00154533 $ 0.00154533 $ 0.00154533 24h magas 24h alacsony $ 0.00146419$ 0.00146419 $ 0.00146419 24h magas $ 0.00154533$ 0.00154533 $ 0.00154533 Minden idők csúcspontja $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Legalacsonyabb ár $ 0.00146419$ 0.00146419 $ 0.00146419 Árváltozás (1H) -0.42% Árváltozás (1D) -2.98% Árváltozás (7D) -15.86% Árváltozás (7D) -15.86%

Lunos (UNO) valós idejű ár: $0.00146132. Az elmúlt 24 órában, a(z)UNO legalacsonyabb ára $ 0.00146419, legmagasabb ára pedig $ 0.00154533 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UNO valaha volt legmagasabb ára $ 1.24, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00146419 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UNO változása a következő volt: -0.42% az elmúlt órában, -2.98% az elmúlt 24 órában, és -15.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lunos (UNO) piaci információk

Piaci érték $ 340.35K$ 340.35K $ 340.35K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 465.76K$ 465.76K $ 465.76K Forgalomban lévő készlet 231.99M 231.99M 231.99M Teljes tokenszám 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

A(z) Lunos jelenlegi piaci plafonja $ 340.35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UNO keringésben lévő tokenszáma 231.99M, és a teljes tokenszám 317470452.8070446. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 465.76K.