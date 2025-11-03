TőzsdeDEX+
A(z) élő Lunos ár ma 0.00146132 USD. Kövesd nyomon a(z) UNO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UNO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Lunos Ár (UNO)

$0.00146122
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Lunos (UNO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:52:29 (UTC+8)

Lunos (UNO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00146419
24h alacsony
$ 0.00154533
24h magas

$ 0.00146419
$ 0.00154533
$ 1.24
$ 0.00146419
-0.42%

-2.98%

-15.86%

-15.86%

Lunos (UNO) valós idejű ár: $0.00146132. Az elmúlt 24 órában, a(z)UNO legalacsonyabb ára $ 0.00146419, legmagasabb ára pedig $ 0.00154533 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UNO valaha volt legmagasabb ára $ 1.24, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00146419 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UNO változása a következő volt: -0.42% az elmúlt órában, -2.98% az elmúlt 24 órában, és -15.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lunos (UNO) piaci információk

$ 340.35K
--
$ 465.76K
231.99M
317,470,452.8070446
A(z) Lunos jelenlegi piaci plafonja $ 340.35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UNO keringésben lévő tokenszáma 231.99M, és a teljes tokenszám 317470452.8070446. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 465.76K.

Lunos (UNO) árelőzmények USD

A(z) LunosUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Lunos USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002377408.
A(z) Lunos USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0007519812.
A(z) Lunos USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.001575913181713561.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.98%
30 nap$ -0.0002377408-16.26%
60 nap$ -0.0007519812-51.45%
90 nap$ -0.001575913181713561-51.88%

Mi a(z) Lunos (UNO)

Lunos is the evolution of Uno Re, transitioning into a decentralized coverage platform powered by Actively Validated Services (AVS). It automates stablecoin depeg protection, validator slashing coverage, DeFi exploit payouts, and Real-World Asset (RWA) risk mitigation using on-chain verification and smart contract execution.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Lunos árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lunos (UNO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lunos (UNO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lunos rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lunos árelőrejelzését most!

Lunos (UNO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lunos (UNO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UNO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Lunos (UNO)

Mennyit ér ma a(z) Lunos (UNO)?
A(z) élő UNO ár a(z) USD esetében 0.00146132 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UNO ára a(z) USD esetében?
A(z) UNO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00146132. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lunos piaci plafonja?
A(z) UNO piaci plafonja $ 340.35K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UNO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UNO keringésben lévő tokenszáma 231.99M USD.
Mi volt a(z) UNO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UNO mindenkori legmagasabb ára 1.24 USD.
Mi volt a(z) UNO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UNO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00146419 USD.
Mekkora a(z) UNO kereskedési volumene?
A(z) UNO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) UNO ára emelkedni fog idén?
A(z) UNO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UNO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Lunos (UNO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

