Lunctron (LTRN) árinformáció (USD)

Lunctron (LTRN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LTRN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LTRN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LTRN változása a következő volt: -0.46% az elmúlt órában, -7.70% az elmúlt 24 órában, és -28.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lunctron (LTRN) piaci információk

A(z) Lunctron jelenlegi piaci plafonja $ 14.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LTRN keringésben lévő tokenszáma 32.10B, és a teljes tokenszám 67620828269.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 30.66K.