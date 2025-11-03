Lumoz (MOZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.03642493$ 0.03642493 $ 0.03642493 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.09% Árváltozás (1D) +16.09% Árváltozás (7D) -2.81% Árváltozás (7D) -2.81%

Lumoz (MOZ) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOZ legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOZ valaha volt legmagasabb ára $ 0.03642493, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOZ változása a következő volt: -0.09% az elmúlt órában, +16.09% az elmúlt 24 órában, és -2.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lumoz (MOZ) piaci információk

Piaci érték $ 579.07K$ 579.07K $ 579.07K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Forgalomban lévő készlet 1.45B 1.45B 1.45B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) Lumoz jelenlegi piaci plafonja $ 579.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOZ keringésben lévő tokenszáma 1.45B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.00M.