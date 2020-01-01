LULU (LULU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LULU (LULU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LULU (LULU) tokennel kapcsolatos információk Luluchain is a project that transforms human emotions into quantifiable and tradable digital assets, thereby creating a new value chain in the decentralized world.Our target users include individuals who thrive in social settings and businesses or brands seeking precise, innovative upgrades.By integrating interaction data from Web2 social scenarios with the transparency of Web3 decentralized finance, we are pioneering a new era of the emotional economy Hivatalos webhely: https://luluchain.xyz Vásárolj most LULU tokent!

LULU (LULU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LULU (LULU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 75.00K $ 75.00K $ 75.00K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 11.03M $ 11.03M $ 11.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Minden idők csúcspontja: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Minden idők mélypontja: $ 0.00549947 $ 0.00549947 $ 0.00549947 Jelenlegi ár: $ 0.00679981 $ 0.00679981 $ 0.00679981 További tudnivalók a(z) LULU (LULU) áráról

LULU (LULU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LULU (LULU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LULU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LULU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LULU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LULU token élő árfolyamát!

