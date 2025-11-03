TőzsdeDEX+
A(z) élő Lulu the Ostrich ár ma 0.0000097 USD. Kövesd nyomon a(z) LULU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LULU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LULU

LULU árinformációk

Mi a(z) LULU

LULU hivatalos webhely

LULU tokenomikai adatai

LULU árelőrejelzés

Lulu the Ostrich Ár (LULU)

Lulu the Ostrich (LULU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:50:26 (UTC+8)

Lulu the Ostrich (LULU) árinformáció (USD)

Lulu the Ostrich (LULU) valós idejű ár: $0.0000097. Az elmúlt 24 órában, a(z)LULU legalacsonyabb ára $ 0.00000917, legmagasabb ára pedig $ 0.00001046 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LULU valaha volt legmagasabb ára $ 0.00016217, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000068 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LULU változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -7.28% az elmúlt 24 órában, és +10.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lulu the Ostrich (LULU) piaci információk

$ 9.70K
$ 9.70K$ 9.70K

--
----

$ 9.70K
$ 9.70K$ 9.70K

999.93M
999.93M 999.93M

999,927,473.3870248
999,927,473.3870248 999,927,473.3870248

A(z) Lulu the Ostrich jelenlegi piaci plafonja $ 9.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LULU keringésben lévő tokenszáma 999.93M, és a teljes tokenszám 999927473.3870248. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.70K.

Lulu the Ostrich (LULU) árelőzmények USD

A(z) Lulu the OstrichUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Lulu the Ostrich USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000053558.
A(z) Lulu the Ostrich USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000078068.
A(z) Lulu the Ostrich USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-7.28%
30 nap$ -0.0000053558-55.21%
60 nap$ -0.0000078068-80.48%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Lulu the Ostrich (LULU)

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Lulu the Ostrich (LULU) Erőforrás

Hivatalos webhely

Lulu the Ostrich árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lulu the Ostrich (LULU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lulu the Ostrich (LULU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lulu the Ostrich rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lulu the Ostrich árelőrejelzését most!

LULU helyi valutákra

Lulu the Ostrich (LULU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lulu the Ostrich (LULU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LULU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Lulu the Ostrich (LULU)

Mennyit ér ma a(z) Lulu the Ostrich (LULU)?
A(z) élő LULU ár a(z) USD esetében 0.0000097 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LULU ára a(z) USD esetében?
A(z) LULU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000097. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lulu the Ostrich piaci plafonja?
A(z) LULU piaci plafonja $ 9.70K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LULU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LULU keringésben lévő tokenszáma 999.93M USD.
Mi volt a(z) LULU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LULU mindenkori legmagasabb ára 0.00016217 USD.
Mi volt a(z) LULU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LULU mindenkori legalacsonyabb ára 0.0000068 USD.
Mekkora a(z) LULU kereskedési volumene?
A(z) LULU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LULU ára emelkedni fog idén?
A(z) LULU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LULU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:50:26 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

