Lulu the Ostrich (LULU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000917 $ 0.00000917 $ 0.00000917 24h alacsony $ 0.00001046 $ 0.00001046 $ 0.00001046 24h magas 24h alacsony $ 0.00000917$ 0.00000917 $ 0.00000917 24h magas $ 0.00001046$ 0.00001046 $ 0.00001046 Minden idők csúcspontja $ 0.00016217$ 0.00016217 $ 0.00016217 Legalacsonyabb ár $ 0.0000068$ 0.0000068 $ 0.0000068 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) -7.28% Árváltozás (7D) +10.75% Árváltozás (7D) +10.75%

Lulu the Ostrich (LULU) valós idejű ár: $0.0000097. Az elmúlt 24 órában, a(z)LULU legalacsonyabb ára $ 0.00000917, legmagasabb ára pedig $ 0.00001046 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LULU valaha volt legmagasabb ára $ 0.00016217, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000068 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LULU változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -7.28% az elmúlt 24 órában, és +10.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lulu the Ostrich (LULU) piaci információk

Piaci érték $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K Forgalomban lévő készlet 999.93M 999.93M 999.93M Teljes tokenszám 999,927,473.3870248 999,927,473.3870248 999,927,473.3870248

A(z) Lulu the Ostrich jelenlegi piaci plafonja $ 9.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LULU keringésben lévő tokenszáma 999.93M, és a teljes tokenszám 999927473.3870248. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.70K.