LUDWIG (LUDWIG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LUDWIG (LUDWIG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LUDWIG (LUDWIG) tokennel kapcsolatos információk Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers. Hivatalos webhely: https://ludwigonsonic.com/ Vásárolj most LUDWIG tokent!

LUDWIG (LUDWIG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LUDWIG (LUDWIG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 52.47K $ 52.47K $ 52.47K Teljes tokenszám: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 52.47K $ 52.47K $ 52.47K Minden idők csúcspontja: $ 0.02423476 $ 0.02423476 $ 0.02423476 Minden idők mélypontja: $ 0.00203796 $ 0.00203796 $ 0.00203796 Jelenlegi ár: $ 0.00209866 $ 0.00209866 $ 0.00209866 További tudnivalók a(z) LUDWIG (LUDWIG) áráról

LUDWIG (LUDWIG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LUDWIG (LUDWIG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LUDWIG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LUDWIG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LUDWIG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LUDWIG token élő árfolyamát!

LUDWIG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LUDWIG kapcsán? LUDWIG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LUDWIG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

