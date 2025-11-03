Lucky Moon Ár (LUCKYMOON)
-0.87%
-7.87%
-49.22%
-49.22%
Lucky Moon (LUCKYMOON) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LUCKYMOON legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LUCKYMOON valaha volt legmagasabb ára $ 0.00265184, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LUCKYMOON változása a következő volt: -0.87% az elmúlt órában, -7.87% az elmúlt 24 órában, és -49.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Lucky Moon jelenlegi piaci plafonja $ 73.33K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LUCKYMOON keringésben lévő tokenszáma 21.00B, és a teljes tokenszám 21000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 73.33K.
A(z) Lucky MoonUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Lucky Moon USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lucky Moon USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lucky Moon USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-7.87%
|30 nap
|$ 0
|-94.70%
|60 nap
|$ 0
|-99.83%
|90 nap
|$ 0
|--
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
