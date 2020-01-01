LUCI (LUCI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LUCI (LUCI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LUCI (LUCI) tokennel kapcsolatos információk Cute demon chilling in a very warm place. No dev, just Luci and the community. 👹 From the artist's account: "I made this lil guy the other day, and I've been obsessed with him ever since. Trying something new here. I'll keep creating LUCI content and breathing life into this cute demon & I'll support community initiatives with art. But the rest is up to the community. I think CTOs are a great way to build strong communities, but I don't like that someone has to rug first for people to CTO it—so that's why I'm trying this. I'm not sure what will happen, but I hope you'll like LUCI as much as I do. Hivatalos webhely: https://www.luci.gg

LUCI (LUCI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LUCI (LUCI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 634.87K $ 634.87K $ 634.87K Teljes tokenszám: $ 997.51M $ 997.51M $ 997.51M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.51M $ 997.51M $ 997.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 634.87K $ 634.87K $ 634.87K Minden idők csúcspontja: $ 0.01178468 $ 0.01178468 $ 0.01178468 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00063641 $ 0.00063641 $ 0.00063641 További tudnivalók a(z) LUCI (LUCI) áráról

LUCI (LUCI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LUCI (LUCI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LUCI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LUCI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LUCI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LUCI token élő árfolyamát!

LUCI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LUCI kapcsán? LUCI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LUCI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

