Lucha (LUCHA) tokennel kapcsolatos információk Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands. Hivatalos webhely: https://luchadores.io/ Vásárolj most LUCHA tokent!

Lucha (LUCHA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lucha (LUCHA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 323.17K $ 323.17K $ 323.17K Teljes tokenszám: $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M Keringésben lévő tokenszám: $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 323.17K $ 323.17K $ 323.17K Minden idők csúcspontja: $ 0.858782 $ 0.858782 $ 0.858782 Minden idők mélypontja: $ 0.01013933 $ 0.01013933 $ 0.01013933 Jelenlegi ár: $ 0.02613652 $ 0.02613652 $ 0.02613652 További tudnivalók a(z) Lucha (LUCHA) áráról

Lucha (LUCHA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lucha (LUCHA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LUCHA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LUCHA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LUCHA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LUCHA token élő árfolyamát!

LUCHA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LUCHA kapcsán? LUCHA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LUCHA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

