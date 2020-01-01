LUCA (LUCA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LUCA (LUCA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LUCA (LUCA) tokennel kapcsolatos információk ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network. Hivatalos webhely: https://www.atm.network/ Fehér könyv: https://www.atm.network/pdf/ATM%20White%20Paper.pdf Vásárolj most LUCA tokent!

LUCA (LUCA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LUCA (LUCA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Teljes tokenszám: $ 6.24M $ 6.24M $ 6.24M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.47M $ 5.47M $ 5.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Minden idők csúcspontja: $ 9.47 $ 9.47 $ 9.47 Minden idők mélypontja: $ 0.065876 $ 0.065876 $ 0.065876 Jelenlegi ár: $ 0.420312 $ 0.420312 $ 0.420312 További tudnivalók a(z) LUCA (LUCA) áráról

LUCA (LUCA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LUCA (LUCA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LUCA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LUCA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LUCA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LUCA token élő árfolyamát!

LUCA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LUCA kapcsán? LUCA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LUCA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

