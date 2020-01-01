Low Quality Cat (LQC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Low Quality Cat (LQC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Low Quality Cat (LQC) tokennel kapcsolatos információk The origin of the low quality cat remains surrounded in lore and mystery. Taken with 0.1MP on one of the first commercially available digital cameras, the true identity of the cat to this day remains unknown. However, it has since been immortalized on the blockchain forever in the form of $LQC and is celebrated by a cult following and lovers of genuine low quality everywhere. The community has burned 45% of the supply. The memes are endless. Hivatalos webhely: http://lowqualitycat.xyz/ Vásárolj most LQC tokent!

Low Quality Cat (LQC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Low Quality Cat (LQC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 127.44K $ 127.44K $ 127.44K Teljes tokenszám: $ 497.74M $ 497.74M $ 497.74M Keringésben lévő tokenszám: $ 497.74M $ 497.74M $ 497.74M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 127.44K $ 127.44K $ 127.44K Minden idők csúcspontja: $ 0.00630254 $ 0.00630254 $ 0.00630254 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00025603 $ 0.00025603 $ 0.00025603 További tudnivalók a(z) Low Quality Cat (LQC) áráról

Low Quality Cat (LQC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Low Quality Cat (LQC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LQC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LQC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LQC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LQC token élő árfolyamát!

LQC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LQC kapcsán? LQC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LQC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

