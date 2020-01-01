LoungeM (LZM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LoungeM (LZM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LoungeM (LZM) tokennel kapcsolatos információk The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive. Hivatalos webhely: https://www.milkalliance.io/ Fehér könyv: https://milkalliance.io/docs/whitepaper/white_paper_LZM_0.9.1_ENG.pdf Vásárolj most LZM tokent!

LoungeM (LZM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LoungeM (LZM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 118.77M $ 118.77M $ 118.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M Minden idők csúcspontja: $ 0.117478 $ 0.117478 $ 0.117478 Minden idők mélypontja: $ 0.00530436 $ 0.00530436 $ 0.00530436 Jelenlegi ár: $ 0.01207091 $ 0.01207091 $ 0.01207091 További tudnivalók a(z) LoungeM (LZM) áráról

LoungeM (LZM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LoungeM (LZM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LZM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LZM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LZM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LZM token élő árfolyamát!

LZM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LZM kapcsán? LZM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LZM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

