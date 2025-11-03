Louie (LOUIE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00147093 $ 0.00147093 $ 0.00147093 24h alacsony $ 0.00164388 $ 0.00164388 $ 0.00164388 24h magas 24h alacsony $ 0.00147093$ 0.00147093 $ 0.00147093 24h magas $ 0.00164388$ 0.00164388 $ 0.00164388 Minden idők csúcspontja $ 0.01063902$ 0.01063902 $ 0.01063902 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.81% Árváltozás (1D) -8.63% Árváltozás (7D) -31.31% Árváltozás (7D) -31.31%

Louie (LOUIE) valós idejű ár: $0.0014753. Az elmúlt 24 órában, a(z)LOUIE legalacsonyabb ára $ 0.00147093, legmagasabb ára pedig $ 0.00164388 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LOUIE valaha volt legmagasabb ára $ 0.01063902, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LOUIE változása a következő volt: -2.81% az elmúlt órában, -8.63% az elmúlt 24 órában, és -31.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Louie (LOUIE) piaci információk

Piaci érték $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Forgalomban lévő készlet 999.41M 999.41M 999.41M Teljes tokenszám 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

A(z) Louie jelenlegi piaci plafonja $ 1.47M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LOUIE keringésben lévő tokenszáma 999.41M, és a teljes tokenszám 999411127.274. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.47M.