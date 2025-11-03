TőzsdeDEX+
A(z) élő Louie ár ma 0.0014753 USD. Kövesd nyomon a(z) LOUIE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LOUIE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Louie Logó

Louie Ár (LOUIE)

Nem listázott

mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Louie (LOUIE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:51:50 (UTC+8)

Louie (LOUIE) árinformáció (USD)

Louie (LOUIE) valós idejű ár: $0.0014753. Az elmúlt 24 órában, a(z)LOUIE legalacsonyabb ára $ 0.00147093, legmagasabb ára pedig $ 0.00164388 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LOUIE valaha volt legmagasabb ára $ 0.01063902, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LOUIE változása a következő volt: -2.81% az elmúlt órában, -8.63% az elmúlt 24 órában, és -31.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Louie (LOUIE) piaci információk

A(z) Louie jelenlegi piaci plafonja $ 1.47M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LOUIE keringésben lévő tokenszáma 999.41M, és a teljes tokenszám 999411127.274. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.47M.

Louie (LOUIE) árelőzmények USD

A(z) LouieUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000139507753059834.
A(z) Louie USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0011050398.
A(z) Louie USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0012048254.
A(z) Louie USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000139507753059834-8.63%
30 nap$ -0.0011050398-74.90%
60 nap$ -0.0012048254-81.66%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Louie (LOUIE)

Louie ($LOUIE) is a meme token centered around Hop Louie, a polymorphic art character created by artist Dfetch. Originally developed through sketches and paintings, Louie represents adaptability and cultural remixing, capable of taking on many forms while maintaining its identity. The project extends Louie’s journey into Web3, combining digital art, meme culture, and blockchain to create a community-driven token that evolves with its holders.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Louie (LOUIE) Erőforrás

Louie árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Louie (LOUIE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Louie (LOUIE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Louie rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Louie árelőrejelzését most!

Louie (LOUIE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Louie (LOUIE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LOUIE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Louie (LOUIE)

Mennyit ér ma a(z) Louie (LOUIE)?
A(z) élő LOUIE ár a(z) USD esetében 0.0014753 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LOUIE ára a(z) USD esetében?
A(z) LOUIE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0014753. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Louie piaci plafonja?
A(z) LOUIE piaci plafonja $ 1.47M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LOUIE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LOUIE keringésben lévő tokenszáma 999.41M USD.
Mi volt a(z) LOUIE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LOUIE mindenkori legmagasabb ára 0.01063902 USD.
Mi volt a(z) LOUIE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LOUIE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) LOUIE kereskedési volumene?
A(z) LOUIE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LOUIE ára emelkedni fog idén?
A(z) LOUIE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LOUIE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Louie (LOUIE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

