Loud (LOUD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00155107 $ 0.00155107 $ 0.00155107 24h alacsony $ 0.0017658 $ 0.0017658 $ 0.0017658 24h magas 24h alacsony $ 0.00155107$ 0.00155107 $ 0.00155107 24h magas $ 0.0017658$ 0.0017658 $ 0.0017658 Minden idők csúcspontja $ 0.01678074$ 0.01678074 $ 0.01678074 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +5.41% Árváltozás (1D) -4.18% Árváltozás (7D) +19.43% Árváltozás (7D) +19.43%

Loud (LOUD) valós idejű ár: $0.00166259. Az elmúlt 24 órában, a(z)LOUD legalacsonyabb ára $ 0.00155107, legmagasabb ára pedig $ 0.0017658 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LOUD valaha volt legmagasabb ára $ 0.01678074, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LOUD változása a következő volt: +5.41% az elmúlt órában, -4.18% az elmúlt 24 órában, és +19.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Loud (LOUD) piaci információk

Piaci érték $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Forgalomban lévő készlet 999.90M 999.90M 999.90M Teljes tokenszám 999,901,768.508358 999,901,768.508358 999,901,768.508358

A(z) Loud jelenlegi piaci plafonja $ 1.66M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LOUD keringésben lévő tokenszáma 999.90M, és a teljes tokenszám 999901768.508358. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.66M.