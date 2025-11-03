Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 107,119 $ 107,119 $ 107,119 24h alacsony $ 109,852 $ 109,852 $ 109,852 24h magas 24h alacsony $ 107,119$ 107,119 $ 107,119 24h magas $ 109,852$ 109,852 $ 109,852 Minden idők csúcspontja $ 115,819$ 115,819 $ 115,819 Legalacsonyabb ár $ 107,119$ 107,119 $ 107,119 Árváltozás (1H) -1.26% Árváltozás (1D) -1.46% Árváltozás (7D) -2.97% Árváltozás (7D) -2.97%

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) valós idejű ár: $107,833. Az elmúlt 24 órában, a(z)ENZOBTC legalacsonyabb ára $ 107,119, legmagasabb ára pedig $ 109,852 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ENZOBTC valaha volt legmagasabb ára $ 115,819, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 107,119 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ENZOBTC változása a következő volt: -1.26% az elmúlt órában, -1.46% az elmúlt 24 órában, és -2.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) piaci információk

Piaci érték $ 115.26M$ 115.26M $ 115.26M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 115.26M$ 115.26M $ 115.26M Forgalomban lévő készlet 1.07K 1.07K 1.07K Teljes tokenszám 1,067.02911143 1,067.02911143 1,067.02911143

A(z) Lorenzo Wrapped Bitcoin jelenlegi piaci plafonja $ 115.26M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ENZOBTC keringésben lévő tokenszáma 1.07K, és a teljes tokenszám 1067.02911143. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 115.26M.