A(z) élő Lorenzo Wrapped Bitcoin ár ma 107,833 USD. Kövesd nyomon a(z) ENZOBTC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ENZOBTC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ENZOBTC

ENZOBTC árinformációk

Mi a(z) ENZOBTC

ENZOBTC fehér könyv

ENZOBTC hivatalos webhely

ENZOBTC tokenomikai adatai

ENZOBTC árelőrejelzés

Lorenzo Wrapped Bitcoin Logó

Lorenzo Wrapped Bitcoin Ár (ENZOBTC)

Nem listázott

1 ENZOBTC-USD élő ár:

$107,833
-1.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:51:36 (UTC+8)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 107,119
24h alacsony
$ 109,852
24h magas

$ 107,119
$ 109,852
$ 115,819
$ 107,119
-1.26%

-1.46%

-2.97%

-2.97%

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) valós idejű ár: $107,833. Az elmúlt 24 órában, a(z)ENZOBTC legalacsonyabb ára $ 107,119, legmagasabb ára pedig $ 109,852 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ENZOBTC valaha volt legmagasabb ára $ 115,819, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 107,119 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ENZOBTC változása a következő volt: -1.26% az elmúlt órában, -1.46% az elmúlt 24 órában, és -2.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) piaci információk

$ 115.26M
--
$ 115.26M
1.07K
1,067.02911143
A(z) Lorenzo Wrapped Bitcoin jelenlegi piaci plafonja $ 115.26M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ENZOBTC keringésben lévő tokenszáma 1.07K, és a teljes tokenszám 1067.02911143. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 115.26M.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) árelőzmények USD

A(z) Lorenzo Wrapped BitcoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ -1,600.6019409391.
A(z) Lorenzo Wrapped Bitcoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -2,624.7954029000.
A(z) Lorenzo Wrapped Bitcoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lorenzo Wrapped Bitcoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -1,600.6019409391-1.46%
30 nap$ -2,624.7954029000-2.43%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Lorenzo Wrapped Bitcoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lorenzo Wrapped Bitcoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lorenzo Wrapped Bitcoin árelőrejelzését most!

ENZOBTC helyi valutákra

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ENZOBTC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Mennyit ér ma a(z) Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)?
A(z) élő ENZOBTC ár a(z) USD esetében 107,833 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ENZOBTC ára a(z) USD esetében?
A(z) ENZOBTC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 107,833. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lorenzo Wrapped Bitcoin piaci plafonja?
A(z) ENZOBTC piaci plafonja $ 115.26M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ENZOBTC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ENZOBTC keringésben lévő tokenszáma 1.07K USD.
Mi volt a(z) ENZOBTC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ENZOBTC mindenkori legmagasabb ára 115,819 USD.
Mi volt a(z) ENZOBTC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ENZOBTC mindenkori legalacsonyabb ára 107,119 USD.
Mekkora a(z) ENZOBTC kereskedési volumene?
A(z) ENZOBTC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ENZOBTC ára emelkedni fog idén?
A(z) ENZOBTC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ENZOBTC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

