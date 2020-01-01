Lorenzo stBTC (STBTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lorenzo stBTC (STBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lorenzo stBTC (STBTC) tokennel kapcsolatos információk Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance. Hivatalos webhely: https://www.lorenzo-protocol.xyz/ Vásárolj most STBTC tokent!

Lorenzo stBTC (STBTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lorenzo stBTC (STBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 113.38M $ 113.38M $ 113.38M Teljes tokenszám: $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K Keringésben lévő tokenszám: $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 113.38M $ 113.38M $ 113.38M Minden idők csúcspontja: $ 123,802 $ 123,802 $ 123,802 Minden idők mélypontja: $ 61,389 $ 61,389 $ 61,389 Jelenlegi ár: $ 110,481 $ 110,481 $ 110,481 További tudnivalók a(z) Lorenzo stBTC (STBTC) áráról

Lorenzo stBTC (STBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lorenzo stBTC (STBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STBTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STBTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STBTC token élő árfolyamát!

