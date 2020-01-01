LORE AI (LORE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LORE AI (LORE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LORE AI (LORE) tokennel kapcsolatos információk LORE fills the critical gap in the Solana memecoin ecosystem—serving as the essential bridge between PumpFun graduation and moonshot potential. When tokens earn PumpFun's "seal of approval," they face their greatest challenge: navigating the volatile market without the automatic visibility of launch platforms. While pre-graduation tokens benefit from extensive "free marketing" through DEX interfaces, Telegram bots, and trading communities, this promotional ecosystem often goes quiet after graduation. LORE answers the question every holder asks: "We've graduated... what now?" Hivatalos webhely: https://lorevision.ai/ Fehér könyv: https://docs.lorevision.ai/ Vásárolj most LORE tokent!

LORE AI (LORE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LORE AI (LORE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 353.70K $ 353.70K $ 353.70K Teljes tokenszám: $ 975.82M $ 975.82M $ 975.82M Keringésben lévő tokenszám: $ 975.82M $ 975.82M $ 975.82M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 353.70K $ 353.70K $ 353.70K Minden idők csúcspontja: $ 0.00330598 $ 0.00330598 $ 0.00330598 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00036246 $ 0.00036246 $ 0.00036246 További tudnivalók a(z) LORE AI (LORE) áráról

LORE AI (LORE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LORE AI (LORE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LORE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LORE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LORE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LORE token élő árfolyamát!

LORE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LORE kapcsán? LORE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LORE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

