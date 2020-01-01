LORDS (LORDS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LORDS (LORDS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LORDS (LORDS) tokennel kapcsolatos információk $LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game. Hivatalos webhely: https://realms.world/ Vásárolj most LORDS tokent!

LORDS (LORDS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LORDS (LORDS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Teljes tokenszám: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 207.09M $ 207.09M $ 207.09M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Minden idők csúcspontja: $ 1.094 $ 1.094 $ 1.094 Minden idők mélypontja: $ 0.01014806 $ 0.01014806 $ 0.01014806 Jelenlegi ár: $ 0.01497311 $ 0.01497311 $ 0.01497311 További tudnivalók a(z) LORDS (LORDS) áráról

LORDS (LORDS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LORDS (LORDS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LORDS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LORDS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LORDS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LORDS token élő árfolyamát!

