Looped Hype (LHYPE) tokennel kapcsolatos információk loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects. Hivatalos webhely: https://loopedhype.com/ Vásárolj most LHYPE tokent!

Looped Hype (LHYPE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Looped Hype (LHYPE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 47.09M $ 47.09M $ 47.09M Teljes tokenszám: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 47.09M $ 47.09M $ 47.09M Minden idők csúcspontja: $ 51.19 $ 51.19 $ 51.19 Minden idők mélypontja: $ 9.34 $ 9.34 $ 9.34 Jelenlegi ár: $ 46.78 $ 46.78 $ 46.78 További tudnivalók a(z) Looped Hype (LHYPE) áráról

Looped Hype (LHYPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Looped Hype (LHYPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LHYPE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LHYPE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LHYPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LHYPE token élő árfolyamát!

