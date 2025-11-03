TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Looks Good ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SENDIT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SENDIT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Looks Good ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SENDIT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SENDIT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SENDIT

SENDIT árinformációk

Mi a(z) SENDIT

SENDIT hivatalos webhely

SENDIT tokenomikai adatai

SENDIT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Looks Good Logó

Looks Good Ár (SENDIT)

Nem listázott

1 SENDIT-USD élő ár:

$0.00015206
$0.00015206$0.00015206
-3.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Looks Good (SENDIT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:51:29 (UTC+8)

Looks Good (SENDIT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00683355
$ 0.00683355$ 0.00683355

$ 0
$ 0$ 0

-2.90%

-3.51%

-53.25%

-53.25%

Looks Good (SENDIT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SENDIT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SENDIT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00683355, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SENDIT változása a következő volt: -2.90% az elmúlt órában, -3.51% az elmúlt 24 órában, és -53.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Looks Good (SENDIT) piaci információk

$ 83.63K
$ 83.63K$ 83.63K

--
----

$ 152.06K
$ 152.06K$ 152.06K

549.97M
549.97M 549.97M

999,965,929.786214
999,965,929.786214 999,965,929.786214

A(z) Looks Good jelenlegi piaci plafonja $ 83.63K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SENDIT keringésben lévő tokenszáma 549.97M, és a teljes tokenszám 999965929.786214. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 152.06K.

Looks Good (SENDIT) árelőzmények USD

A(z) Looks GoodUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Looks Good USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Looks Good USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Looks Good USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.51%
30 nap$ 0-90.22%
60 nap$ 0-88.52%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Looks Good (SENDIT)

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.

The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Looks Good (SENDIT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Looks Good árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Looks Good (SENDIT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Looks Good (SENDIT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Looks Good rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Looks Good árelőrejelzését most!

SENDIT helyi valutákra

Looks Good (SENDIT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Looks Good (SENDIT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SENDIT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Looks Good (SENDIT)

Mennyit ér ma a(z) Looks Good (SENDIT)?
A(z) élő SENDIT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SENDIT ára a(z) USD esetében?
A(z) SENDIT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Looks Good piaci plafonja?
A(z) SENDIT piaci plafonja $ 83.63K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SENDIT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SENDIT keringésben lévő tokenszáma 549.97M USD.
Mi volt a(z) SENDIT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SENDIT mindenkori legmagasabb ára 0.00683355 USD.
Mi volt a(z) SENDIT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SENDIT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SENDIT kereskedési volumene?
A(z) SENDIT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SENDIT ára emelkedni fog idén?
A(z) SENDIT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SENDIT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:51:29 (UTC+8)

Looks Good (SENDIT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

