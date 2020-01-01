Looking Up (UP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Looking Up (UP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Looking Up (UP) tokennel kapcsolatos információk "Looking up" is a famous meme depicted by Williem Dafoe, it features a scene where he looks up to the sky with a sort of scared look on his face. The meme hits home with many people as it is a gesture we all can relate to in some way. The team has dedicated their work for the meme towards relevant events with customized memes for individuals to keep the meme spicy and relevant. As an older meme, the team and the coin are here to forever seal its relevance and fame in the blockchain. Hivatalos webhely: https://lookingupmeme.com/ Vásárolj most UP tokent!

Looking Up (UP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Looking Up (UP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.21K $ 19.21K $ 19.21K Teljes tokenszám: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.21K $ 19.21K $ 19.21K Minden idők csúcspontja: $ 0.00088858 $ 0.00088858 $ 0.00088858 Minden idők mélypontja: $ 0.00001149 $ 0.00001149 $ 0.00001149 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Looking Up (UP) áráról

Looking Up (UP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Looking Up (UP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UP token élő árfolyamát!

UP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UP kapcsán? UP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

