looking for cooks ($SCANNING) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) looking for cooks ($SCANNING) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

looking for cooks ($SCANNING) tokennel kapcsolatos információk $Scanning is a crypto meme coin, the narrative refers to "scanning", which means scanning crypto currencies to find the next big one. Our team genuinely sees this going to 100s of millions as it’s a really good narrative, millions of people scan meme coins every single day just to hopefully scan the next big thing and what Scanning ($Scanning) is all about is exactly that. this coin is a fair launch as he ca was sent to our communities as soon as we launched Hivatalos webhely: https://scanning.fun/ Vásárolj most $SCANNING tokent!

looking for cooks ($SCANNING) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) looking for cooks ($SCANNING) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.78K $ 7.78K $ 7.78K Teljes tokenszám: $ 950.59M $ 950.59M $ 950.59M Keringésben lévő tokenszám: $ 950.59M $ 950.59M $ 950.59M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.78K $ 7.78K $ 7.78K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) looking for cooks ($SCANNING) áráról

looking for cooks ($SCANNING) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) looking for cooks ($SCANNING) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $SCANNING tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $SCANNING token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $SCANNING tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $SCANNING token élő árfolyamát!

$SCANNING árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $SCANNING kapcsán? $SCANNING-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $SCANNING tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

