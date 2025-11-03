LOL (LOL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.04167236$ 0.04167236 $ 0.04167236 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.09% Árváltozás (1D) -5.33% Árváltozás (7D) -27.93% Árváltozás (7D) -27.93%

LOL (LOL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LOL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LOL valaha volt legmagasabb ára $ 0.04167236, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LOL változása a következő volt: -2.09% az elmúlt órában, -5.33% az elmúlt 24 órában, és -27.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LOL (LOL) piaci információk

Piaci érték $ 764.71K$ 764.71K $ 764.71K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 764.71K$ 764.71K $ 764.71K Forgalomban lévő készlet 977.34M 977.34M 977.34M Teljes tokenszám 977,343,438.034964 977,343,438.034964 977,343,438.034964

A(z) LOL jelenlegi piaci plafonja $ 764.71K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LOL keringésben lévő tokenszáma 977.34M, és a teljes tokenszám 977343438.034964. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 764.71K.