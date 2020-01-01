LockTrip (LOC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LockTrip (LOC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LockTrip (LOC) tokennel kapcsolatos információk "Disrupting the Travel Industry LockTrip.com is a blockchain-based travel marketplace that allows users to save up to 60% on their bookings by cutting out middlemen and their commissions. Choose among various payment methods such as credit card, popular cryptocurrencies and the native LOC token to bypass payment fees. More than 2.1 Million Hotels & Properties LockTrip is working with the strongest brands in the travel industry to offer its customers first class inventory around the globe. Thanks to our vast network of partners, we are not only fulfilling the needs of our customers, but also let the strongest brands compete with each other. Thanks to our unique reverse-auctioning model, customers will always be presented the lowest price possible. More than 1,000 Airlines to Choose From With more than 1,000 Airlines to choose from globally, LockTrip is better connected than any other marketplace in the industry. Both Hotels & Flights are bookable from the same marketplace in a one-stop shop solution. About the LOC Token LockTrip's unique business model funnels the entire economy through the LOC token. Each booking made on the marketplace results in 3% of the booking value being used to buy LOC from exchanges and burn them. The process is fully automated and can be verified transparently on the blockchain. Deflationary Model Contrary to most other tokens and coins, the LOC supply is not growing or remaining constant. Indeed it is shrinking with each booking and it's subsequent burn. This mechanism will continue indefinitely as there is no limit in time or number of LOC to be burnt. LockTrip is powered by the Hydra chain, which emerged through the combination of the best features of Bitcoin, Ethereum and Qtum chains. It thus presents cutting-edge technology with unique economic features." Hivatalos webhely: https://locktrip.com/ Fehér könyv: https://locktrip.com/whitepaper_v1.2_t.pdf Vásárolj most LOC tokent!

LockTrip (LOC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LockTrip (LOC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Teljes tokenszám: $ 18.59M $ 18.59M $ 18.59M Keringésben lévő tokenszám: $ 16.51M $ 16.51M $ 16.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Minden idők csúcspontja: $ 11.34 $ 11.34 $ 11.34 Minden idők mélypontja: $ 0.00341704 $ 0.00341704 $ 0.00341704 Jelenlegi ár: $ 0.074844 $ 0.074844 $ 0.074844 További tudnivalók a(z) LockTrip (LOC) áráról

LockTrip (LOC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LockTrip (LOC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LOC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LOC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LOC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LOC token élő árfolyamát!

LOC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LOC kapcsán? LOC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LOC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

