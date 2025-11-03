TőzsdeDEX+
A(z) élő LNKD Networks ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) LNKD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LNKD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LNKD

LNKD árinformációk

Mi a(z) LNKD

LNKD fehér könyv

LNKD hivatalos webhely

LNKD tokenomikai adatai

LNKD árelőrejelzés

LNKD Networks Logó

LNKD Networks Ár (LNKD)

Nem listázott

1 LNKD-USD élő ár:

$0.00014291
-5.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
LNKD Networks (LNKD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:50:57 (UTC+8)

LNKD Networks (LNKD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.94%

-5.95%

-17.85%

-17.85%

LNKD Networks (LNKD) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LNKD legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LNKD valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LNKD változása a következő volt: -0.94% az elmúlt órában, -5.95% az elmúlt 24 órában, és -17.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LNKD Networks (LNKD) piaci információk

$ 55.17K
--
$ 143.44K
384.61M
1,000,000,000.0
A(z) LNKD Networks jelenlegi piaci plafonja $ 55.17K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LNKD keringésben lévő tokenszáma 384.61M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 143.44K.

LNKD Networks (LNKD) árelőzmények USD

A(z) LNKD NetworksUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) LNKD Networks USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) LNKD Networks USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) LNKD Networks USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.95%
30 nap$ 0-34.18%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) LNKD Networks (LNKD)

$LNKD is the fuel of the InterLink ecosystem on BSC, powering rewards, liquidity, and growth. Holders earn automatic USDT rewards with every transaction, while volume drives constant buy pressure into $INTL — the utility token used for payments, metaverse, and gaming across InterLink. Launched with 10 LP pairs and expanding to 50+, $LNKD strengthens the treasury, fuels The Vault, and sustains a self-feeding loop built for rewards, scalability, and long-term ecosystem dominance.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

LNKD Networks (LNKD) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

LNKD Networks árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) LNKD Networks (LNKD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) LNKD Networks (LNKD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) LNKD Networks rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) LNKD Networks árelőrejelzését most!

LNKD helyi valutákra

LNKD Networks (LNKD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) LNKD Networks (LNKD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LNKD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: LNKD Networks (LNKD)

Mennyit ér ma a(z) LNKD Networks (LNKD)?
A(z) élő LNKD ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LNKD ára a(z) USD esetében?
A(z) LNKD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) LNKD Networks piaci plafonja?
A(z) LNKD piaci plafonja $ 55.17K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LNKD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LNKD keringésben lévő tokenszáma 384.61M USD.
Mi volt a(z) LNKD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LNKD mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) LNKD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LNKD mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) LNKD kereskedési volumene?
A(z) LNKD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LNKD ára emelkedni fog idén?
A(z) LNKD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LNKD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:50:57 (UTC+8)

LNKD Networks (LNKD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,136.50
$3,742.85
$0.02355
$1.0718
$178.69
$108,136.50
$3,742.85
$178.69
$84.36
$2.4303
