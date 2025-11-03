TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Live Ai ár ma 0.03131108 USD. Kövesd nyomon a(z) LAU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LAU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Live Ai ár ma 0.03131108 USD. Kövesd nyomon a(z) LAU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LAU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LAU

LAU árinformációk

Mi a(z) LAU

LAU fehér könyv

LAU hivatalos webhely

LAU tokenomikai adatai

LAU árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Live Ai Logó

Live Ai Ár (LAU)

Nem listázott

1 LAU-USD élő ár:

$0.03131108
$0.03131108$0.03131108
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Live Ai (LAU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:50:50 (UTC+8)

Live Ai (LAU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 0.03125867
$ 0.03125867$ 0.03125867

--

--

-6.08%

-6.08%

Live Ai (LAU) valós idejű ár: $0.03131108. Az elmúlt 24 órában, a(z)LAU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LAU valaha volt legmagasabb ára $ 1.32, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03125867 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LAU változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -6.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Live Ai (LAU) piaci információk

$ 31.31K
$ 31.31K$ 31.31K

--
----

$ 31.31K
$ 31.31K$ 31.31K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Live Ai jelenlegi piaci plafonja $ 31.31K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LAU keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.31K.

Live Ai (LAU) árelőzmények USD

A(z) Live AiUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Live Ai USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0181978024.
A(z) Live Ai USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0259721995.
A(z) Live Ai USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.3686687824714683.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0181978024-58.11%
60 nap$ -0.0259721995-82.94%
90 nap$ -0.3686687824714683-92.17%

Mi a(z) Live Ai (LAU)

Welcome to the dawn of a new musical era. At LIVE AI, we are not just generating sounds; we are orchestrating symphonies of artificial intelligence, crafting auditory experiences that are indistinguishable from human artistry, yet boundless in their creative potential. This document outlines our vision, the technology that powers it, and the revolution we are spearheading in the world of music creation and consumption.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Live Ai (LAU) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Live Ai árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Live Ai (LAU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Live Ai (LAU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Live Ai rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Live Ai árelőrejelzését most!

LAU helyi valutákra

Live Ai (LAU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Live Ai (LAU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LAU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Live Ai (LAU)

Mennyit ér ma a(z) Live Ai (LAU)?
A(z) élő LAU ár a(z) USD esetében 0.03131108 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LAU ára a(z) USD esetében?
A(z) LAU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03131108. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Live Ai piaci plafonja?
A(z) LAU piaci plafonja $ 31.31K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LAU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LAU keringésben lévő tokenszáma 1.00M USD.
Mi volt a(z) LAU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LAU mindenkori legmagasabb ára 1.32 USD.
Mi volt a(z) LAU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LAU mindenkori legalacsonyabb ára 0.03125867 USD.
Mekkora a(z) LAU kereskedési volumene?
A(z) LAU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LAU ára emelkedni fog idén?
A(z) LAU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LAU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:50:50 (UTC+8)

Live Ai (LAU) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,118.05
$108,118.05$108,118.05

-1.80%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,742.68
$3,742.68$3,742.68

-2.87%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02360
$0.02360$0.02360

-10.30%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0713
$1.0713$1.0713

-15.10%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.65
$178.65$178.65

-2.79%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,118.05
$108,118.05$108,118.05

-1.80%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,742.68
$3,742.68$3,742.68

-2.87%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.65
$178.65$178.65

-2.79%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.24
$84.24$84.24

-4.92%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4308
$2.4308$2.4308

-2.76%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0367
$0.0367$0.0367

-26.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05821
$0.05821$0.05821

+191.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10500
$0.10500$0.10500

+27.10%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002270
$0.000000002270$0.000000002270

+421.83%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006659
$0.00006659$0.00006659

+81.89%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054906
$0.0054906$0.0054906

+30.61%