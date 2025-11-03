Live Ai (LAU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Legalacsonyabb ár $ 0.03125867$ 0.03125867 $ 0.03125867 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -6.08% Árváltozás (7D) -6.08%

Live Ai (LAU) valós idejű ár: $0.03131108. Az elmúlt 24 órában, a(z)LAU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LAU valaha volt legmagasabb ára $ 1.32, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03125867 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LAU változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -6.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Live Ai (LAU) piaci információk

Piaci érték $ 31.31K$ 31.31K $ 31.31K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 31.31K$ 31.31K $ 31.31K Forgalomban lévő készlet 1.00M 1.00M 1.00M Teljes tokenszám 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Live Ai jelenlegi piaci plafonja $ 31.31K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LAU keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.31K.