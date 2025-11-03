Little Pepe (LILPEPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00119339 24h alacsony $ 0.00132286 24h magas 24h alacsony $ 0.00119339 24h magas $ 0.00132286 Minden idők csúcspontja $ 0.052252 Legalacsonyabb ár $ 0.000033 Árváltozás (1H) -1.00% Árváltozás (1D) +8.39% Árváltozás (7D) +12.43%

Little Pepe (LILPEPE) valós idejű ár: $0.00129444. Az elmúlt 24 órában, a(z)LILPEPE legalacsonyabb ára $ 0.00119339, legmagasabb ára pedig $ 0.00132286 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LILPEPE valaha volt legmagasabb ára $ 0.052252, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000033 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LILPEPE változása a következő volt: -1.00% az elmúlt órában, +8.39% az elmúlt 24 órában, és +12.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Little Pepe (LILPEPE) piaci információk

Piaci érték $ 129.30K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 129.30K Forgalomban lévő készlet 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) Little Pepe jelenlegi piaci plafonja $ 129.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LILPEPE keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 129.30K.