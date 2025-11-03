TőzsdeDEX+
A(z) élő Little Buck ár ma 0.0000137 USD. Kövesd nyomon a(z) LITTLEBUCK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LITTLEBUCK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Little Buck ár ma 0.0000137 USD. Kövesd nyomon a(z) LITTLEBUCK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LITTLEBUCK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LITTLEBUCK

LITTLEBUCK árinformációk

Mi a(z) LITTLEBUCK

LITTLEBUCK hivatalos webhely

LITTLEBUCK tokenomikai adatai

LITTLEBUCK árelőrejelzés

Little Buck Logó

Little Buck Ár (LITTLEBUCK)

Nem listázott

1 LITTLEBUCK-USD élő ár:

--
----
-6.80%1D
USD
Little Buck (LITTLEBUCK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:49:52 (UTC+8)

Little Buck (LITTLEBUCK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00001375
$ 0.00001375$ 0.00001375
24h alacsony
$ 0.00001471
$ 0.00001471$ 0.00001471
24h magas

$ 0.00001375
$ 0.00001375$ 0.00001375

$ 0.00001471
$ 0.00001471$ 0.00001471

$ 0.00029831
$ 0.00029831$ 0.00029831

$ 0.00001375
$ 0.00001375$ 0.00001375

-0.52%

-6.87%

-17.92%

-17.92%

Little Buck (LITTLEBUCK) valós idejű ár: $0.0000137. Az elmúlt 24 órában, a(z)LITTLEBUCK legalacsonyabb ára $ 0.00001375, legmagasabb ára pedig $ 0.00001471 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LITTLEBUCK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00029831, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001375 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LITTLEBUCK változása a következő volt: -0.52% az elmúlt órában, -6.87% az elmúlt 24 órában, és -17.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Little Buck (LITTLEBUCK) piaci információk

$ 13.70K
$ 13.70K$ 13.70K

--
----

$ 13.70K
$ 13.70K$ 13.70K

999.64M
999.64M 999.64M

999,637,060.554961
999,637,060.554961 999,637,060.554961

A(z) Little Buck jelenlegi piaci plafonja $ 13.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LITTLEBUCK keringésben lévő tokenszáma 999.64M, és a teljes tokenszám 999637060.554961. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.70K.

Little Buck (LITTLEBUCK) árelőzmények USD

A(z) Little BuckUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Little Buck USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000051416.
A(z) Little Buck USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000088472.
A(z) Little Buck USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.87%
30 nap$ -0.0000051416-37.53%
60 nap$ -0.0000088472-64.57%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Little Buck (LITTLEBUCK)

Honoring Little Buck. Beloved family deer wrongfully taken from his home. Fighting for justice, change & awareness, this is not a pump and dump, like what happened to peanut the squirrel, we aim to be recognized by the masses and the mainstream media as the community that fights every day under the replies and comments to spread the news little by little in social media, we are happy that we are already gaining traction, and will continue to do so in the future

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Little Buck (LITTLEBUCK) Erőforrás

Hivatalos webhely

Little Buck árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Little Buck (LITTLEBUCK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Little Buck (LITTLEBUCK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Little Buck rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Little Buck árelőrejelzését most!

LITTLEBUCK helyi valutákra

Little Buck (LITTLEBUCK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Little Buck (LITTLEBUCK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LITTLEBUCK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Little Buck (LITTLEBUCK)

Mennyit ér ma a(z) Little Buck (LITTLEBUCK)?
A(z) élő LITTLEBUCK ár a(z) USD esetében 0.0000137 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LITTLEBUCK ára a(z) USD esetében?
A(z) LITTLEBUCK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000137. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Little Buck piaci plafonja?
A(z) LITTLEBUCK piaci plafonja $ 13.70K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LITTLEBUCK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LITTLEBUCK keringésben lévő tokenszáma 999.64M USD.
Mi volt a(z) LITTLEBUCK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LITTLEBUCK mindenkori legmagasabb ára 0.00029831 USD.
Mi volt a(z) LITTLEBUCK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LITTLEBUCK mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001375 USD.
Mekkora a(z) LITTLEBUCK kereskedési volumene?
A(z) LITTLEBUCK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LITTLEBUCK ára emelkedni fog idén?
A(z) LITTLEBUCK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LITTLEBUCK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:49:52 (UTC+8)

Little Buck (LITTLEBUCK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

