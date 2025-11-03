Little Buck (LITTLEBUCK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001375 $ 0.00001375 $ 0.00001375 24h alacsony $ 0.00001471 $ 0.00001471 $ 0.00001471 24h magas 24h alacsony $ 0.00001375$ 0.00001375 $ 0.00001375 24h magas $ 0.00001471$ 0.00001471 $ 0.00001471 Minden idők csúcspontja $ 0.00029831$ 0.00029831 $ 0.00029831 Legalacsonyabb ár $ 0.00001375$ 0.00001375 $ 0.00001375 Árváltozás (1H) -0.52% Árváltozás (1D) -6.87% Árváltozás (7D) -17.92% Árváltozás (7D) -17.92%

Little Buck (LITTLEBUCK) valós idejű ár: $0.0000137. Az elmúlt 24 órában, a(z)LITTLEBUCK legalacsonyabb ára $ 0.00001375, legmagasabb ára pedig $ 0.00001471 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LITTLEBUCK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00029831, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001375 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LITTLEBUCK változása a következő volt: -0.52% az elmúlt órában, -6.87% az elmúlt 24 órában, és -17.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Little Buck (LITTLEBUCK) piaci információk

Piaci érték $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K Forgalomban lévő készlet 999.64M 999.64M 999.64M Teljes tokenszám 999,637,060.554961 999,637,060.554961 999,637,060.554961

A(z) Little Buck jelenlegi piaci plafonja $ 13.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LITTLEBUCK keringésben lévő tokenszáma 999.64M, és a teljes tokenszám 999637060.554961. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.70K.