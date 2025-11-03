TőzsdeDEX+
A(z) élő Lithium Finance ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) LITH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LITH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Lithium Finance ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) LITH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LITH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LITH

LITH árinformációk

Mi a(z) LITH

LITH fehér könyv

LITH hivatalos webhely

LITH tokenomikai adatai

LITH árelőrejelzés

Lithium Finance Logó

Lithium Finance Ár (LITH)

Nem listázott

1 LITH-USD élő ár:

--
----
-0.70%1D
mexc
USD
Lithium Finance (LITH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:50:37 (UTC+8)

Lithium Finance (LITH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.070537
$ 0.070537$ 0.070537

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-0.75%

-6.49%

-6.49%

Lithium Finance (LITH) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LITH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LITH valaha volt legmagasabb ára $ 0.070537, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LITH változása a következő volt: -0.26% az elmúlt órában, -0.75% az elmúlt 24 órában, és -6.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lithium Finance (LITH) piaci információk

$ 75.41K
$ 75.41K$ 75.41K

--
----

$ 83.07K
$ 83.07K$ 83.07K

9.08B
9.08B 9.08B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) Lithium Finance jelenlegi piaci plafonja $ 75.41K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LITH keringésben lévő tokenszáma 9.08B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 83.07K.

Lithium Finance (LITH) árelőzmények USD

A(z) Lithium FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Lithium Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lithium Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lithium Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.75%
30 nap$ 0+29.53%
60 nap$ 0+0.98%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Lithium Finance (LITH)

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.

Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.

Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Lithium Finance (LITH) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Lithium Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lithium Finance (LITH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lithium Finance (LITH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lithium Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lithium Finance árelőrejelzését most!

LITH helyi valutákra

Lithium Finance (LITH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lithium Finance (LITH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LITH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Lithium Finance (LITH)

Mennyit ér ma a(z) Lithium Finance (LITH)?
A(z) élő LITH ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LITH ára a(z) USD esetében?
A(z) LITH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lithium Finance piaci plafonja?
A(z) LITH piaci plafonja $ 75.41K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LITH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LITH keringésben lévő tokenszáma 9.08B USD.
Mi volt a(z) LITH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LITH mindenkori legmagasabb ára 0.070537 USD.
Mi volt a(z) LITH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LITH mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) LITH kereskedési volumene?
A(z) LITH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LITH ára emelkedni fog idén?
A(z) LITH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LITH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:50:37 (UTC+8)

Lithium Finance (LITH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

