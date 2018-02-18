Litecoin Cash (LCC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Litecoin Cash (LCC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Litecoin Cash (LCC) tokennel kapcsolatos információk Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners. Hivatalos webhely: https://litecoinca.sh/ Fehér könyv: https://hive.litecoinca.sh/whitepaper.pdf Vásárolj most LCC tokent!

Litecoin Cash (LCC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Litecoin Cash (LCC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 903.93K $ 903.93K $ 903.93K Teljes tokenszám: $ 816.58M $ 816.58M $ 816.58M Keringésben lévő tokenszám: $ 816.55M $ 816.55M $ 816.55M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 903.96K $ 903.96K $ 903.96K Minden idők csúcspontja: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00110701 $ 0.00110701 $ 0.00110701 További tudnivalók a(z) Litecoin Cash (LCC) áráról

Litecoin Cash (LCC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Litecoin Cash (LCC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LCC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LCC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LCC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LCC token élő árfolyamát!

LCC árelőrejelzése

