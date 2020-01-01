Lista USD (LISUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lista USD (LISUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lista USD (LISUSD) tokennel kapcsolatos információk Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction. Hivatalos webhely: https://helio.money/ Fehér könyv: https://helio.money/static/whitepaper.pdf Vásárolj most LISUSD tokent!

Lista USD (LISUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lista USD (LISUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 37.52M $ 37.52M $ 37.52M Teljes tokenszám: $ 38.62M $ 38.62M $ 38.62M Keringésben lévő tokenszám: $ 37.60M $ 37.60M $ 37.60M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 38.54M $ 38.54M $ 38.54M Minden idők csúcspontja: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Minden idők mélypontja: $ 0.208609 $ 0.208609 $ 0.208609 Jelenlegi ár: $ 0.997808 $ 0.997808 $ 0.997808 További tudnivalók a(z) Lista USD (LISUSD) áráról

Lista USD (LISUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lista USD (LISUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LISUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LISUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LISUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LISUSD token élő árfolyamát!

LISUSD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LISUSD kapcsán? LISUSD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LISUSD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

