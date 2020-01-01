Liqwid Finance (LQ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Liqwid Finance (LQ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Liqwid Finance (LQ) tokennel kapcsolatos információk Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue). Hivatalos webhely: https://www.liqwid.finance/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1-UDRdjcN8sWtsir0gwcb7KMTvQOFbtII/view Vásárolj most LQ tokent!

Liqwid Finance (LQ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Liqwid Finance (LQ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 55.96M $ 55.96M $ 55.96M Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 20.21M $ 20.21M $ 20.21M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 58.14M $ 58.14M $ 58.14M Minden idők csúcspontja: $ 125.74 $ 125.74 $ 125.74 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 2.77 $ 2.77 $ 2.77 További tudnivalók a(z) Liqwid Finance (LQ) áráról

Liqwid Finance (LQ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Liqwid Finance (LQ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LQ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LQ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LQ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LQ token élő árfolyamát!

LQ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LQ kapcsán? LQ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LQ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

