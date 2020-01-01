Liquity BOLD (BOLD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Liquity BOLD (BOLD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Liquity BOLD (BOLD) tokennel kapcsolatos információk BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort. Hivatalos webhely: https://www.liquity.org/ Vásárolj most BOLD tokent!

Liquity BOLD (BOLD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Liquity BOLD (BOLD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 42.66M $ 42.66M $ 42.66M Teljes tokenszám: $ 42.78M $ 42.78M $ 42.78M Keringésben lévő tokenszám: $ 42.78M $ 42.78M $ 42.78M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 42.66M $ 42.66M $ 42.66M Minden idők csúcspontja: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Minden idők mélypontja: $ 0.990867 $ 0.990867 $ 0.990867 Jelenlegi ár: $ 0.996738 $ 0.996738 $ 0.996738 További tudnivalók a(z) Liquity BOLD (BOLD) áráról

Liquity BOLD (BOLD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Liquity BOLD (BOLD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BOLD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BOLD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BOLD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BOLD token élő árfolyamát!

