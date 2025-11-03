TőzsdeDEX+
A(z) élő LiquiHub ár ma 0.00905129 USD. Kövesd nyomon a(z) LIQUI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LIQUI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LIQUI

LIQUI árinformációk

Mi a(z) LIQUI

LIQUI fehér könyv

LIQUI hivatalos webhely

LIQUI tokenomikai adatai

LIQUI árelőrejelzés

LiquiHub Ár (LIQUI)

1 LIQUI-USD élő ár:

$0.00905129
$0.00905129
0.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
LiquiHub (LIQUI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:49:39 (UTC+8)

LiquiHub (LIQUI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.236031
$ 0.236031

$ 0.00856599
$ 0.00856599

--

--

0.00%

0.00%

LiquiHub (LIQUI) valós idejű ár: $0.00905129. Az elmúlt 24 órában, a(z)LIQUI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LIQUI valaha volt legmagasabb ára $ 0.236031, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00856599 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LIQUI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LiquiHub (LIQUI) piaci információk

$ 8.18K
$ 8.18K

--
--

$ 9.05K
$ 9.05K

903.50K
903.50K

1,000,000.0
1,000,000.0

A(z) LiquiHub jelenlegi piaci plafonja $ 8.18K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LIQUI keringésben lévő tokenszáma 903.50K, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.05K.

LiquiHub (LIQUI) árelőzmények USD

A(z) LiquiHubUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) LiquiHub USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0017113138.
A(z) LiquiHub USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) LiquiHub USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0017113138-18.90%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) LiquiHub (LIQUI)

LiquiHUB is a Web3 ecosystem designed to connect developers, traders, and investors through secure and transparent utilities. The platform provides core products such as LiquiMarket (a marketplace to trade locked liquidity), LiquiLock (a token and liquidity locker), LiquiLaunchpad (to support early-stage projects), and LiquiRWA (bridging real-world assets into Web3). By combining these utilities, LiquiHUB creates a unified hub where developers gain credibility, traders access flexibility, and investors discover new opportunities all within a framework built on ethic and security.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

LiquiHub (LIQUI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

LiquiHub árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) LiquiHub (LIQUI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) LiquiHub (LIQUI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) LiquiHub rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) LiquiHub árelőrejelzését most!

LIQUI helyi valutákra

LiquiHub (LIQUI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) LiquiHub (LIQUI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LIQUI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: LiquiHub (LIQUI)

Mennyit ér ma a(z) LiquiHub (LIQUI)?
A(z) élő LIQUI ár a(z) USD esetében 0.00905129 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LIQUI ára a(z) USD esetében?
A(z) LIQUI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00905129. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) LiquiHub piaci plafonja?
A(z) LIQUI piaci plafonja $ 8.18K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LIQUI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LIQUI keringésben lévő tokenszáma 903.50K USD.
Mi volt a(z) LIQUI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LIQUI mindenkori legmagasabb ára 0.236031 USD.
Mi volt a(z) LIQUI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LIQUI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00856599 USD.
Mekkora a(z) LIQUI kereskedési volumene?
A(z) LIQUI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LIQUI ára emelkedni fog idén?
A(z) LIQUI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LIQUI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:49:39 (UTC+8)

LiquiHub (LIQUI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,073.51

$3,691.16

$174.77

$1.0352

$1.0000

$3,691.16

$107,073.51

$174.77

$2.3990

$1.0352

$0.00000

$0.00000

$0.05515

$0.0274

$0.05289

$0.05515

$0.00006769

$0.0003500

$0.0000423

$1.566

