LiquiHub (LIQUI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.236031$ 0.236031 $ 0.236031 Legalacsonyabb ár $ 0.00856599$ 0.00856599 $ 0.00856599 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

LiquiHub (LIQUI) valós idejű ár: $0.00905129. Az elmúlt 24 órában, a(z)LIQUI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LIQUI valaha volt legmagasabb ára $ 0.236031, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00856599 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LIQUI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LiquiHub (LIQUI) piaci információk

Piaci érték $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Forgalomban lévő készlet 903.50K 903.50K 903.50K Teljes tokenszám 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) LiquiHub jelenlegi piaci plafonja $ 8.18K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LIQUI keringésben lévő tokenszáma 903.50K, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.05K.