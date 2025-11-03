Liquidy (LQDY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.104838 24h alacsony $ 0.105923 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.167274 Legalacsonyabb ár $ 0.104722 Árváltozás (1H) -0.36% Árváltozás (1D) +0.02% Árváltozás (7D) -17.57%

Liquidy (LQDY) valós idejű ár: $0.105024. Az elmúlt 24 órában, a(z)LQDY legalacsonyabb ára $ 0.104838, legmagasabb ára pedig $ 0.105923 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LQDY valaha volt legmagasabb ára $ 0.167274, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.104722 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LQDY változása a következő volt: -0.36% az elmúlt órában, +0.02% az elmúlt 24 órában, és -17.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Liquidy (LQDY) piaci információk

Piaci érték $ 683.30K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.50M Forgalomban lévő készlet 6.51M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) Liquidy jelenlegi piaci plafonja $ 683.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LQDY keringésben lévő tokenszáma 6.51M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.50M.