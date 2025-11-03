TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Liquidy ár ma 0.105024 USD. Kövesd nyomon a(z) LQDY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LQDY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Liquidy ár ma 0.105024 USD. Kövesd nyomon a(z) LQDY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LQDY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LQDY

LQDY árinformációk

Mi a(z) LQDY

LQDY hivatalos webhely

LQDY tokenomikai adatai

LQDY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Liquidy Logó

Liquidy Ár (LQDY)

Nem listázott

1 LQDY-USD élő ár:

$0.104996
$0.104996$0.104996
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Liquidy (LQDY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:50:30 (UTC+8)

Liquidy (LQDY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.104838
$ 0.104838$ 0.104838
24h alacsony
$ 0.105923
$ 0.105923$ 0.105923
24h magas

$ 0.104838
$ 0.104838$ 0.104838

$ 0.105923
$ 0.105923$ 0.105923

$ 0.167274
$ 0.167274$ 0.167274

$ 0.104722
$ 0.104722$ 0.104722

-0.36%

+0.02%

-17.57%

-17.57%

Liquidy (LQDY) valós idejű ár: $0.105024. Az elmúlt 24 órában, a(z)LQDY legalacsonyabb ára $ 0.104838, legmagasabb ára pedig $ 0.105923 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LQDY valaha volt legmagasabb ára $ 0.167274, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.104722 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LQDY változása a következő volt: -0.36% az elmúlt órában, +0.02% az elmúlt 24 órában, és -17.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Liquidy (LQDY) piaci információk

$ 683.30K
$ 683.30K$ 683.30K

--
----

$ 10.50M
$ 10.50M$ 10.50M

6.51M
6.51M 6.51M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Liquidy jelenlegi piaci plafonja $ 683.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LQDY keringésben lévő tokenszáma 6.51M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.50M.

Liquidy (LQDY) árelőzmények USD

A(z) LiquidyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Liquidy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0333915301.
A(z) Liquidy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0379203855.
A(z) Liquidy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.02%
30 nap$ -0.0333915301-31.79%
60 nap$ -0.0379203855-36.10%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Liquidy (LQDY)

Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees.

All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance.

Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Liquidy (LQDY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Liquidy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Liquidy (LQDY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Liquidy (LQDY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Liquidy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Liquidy árelőrejelzését most!

LQDY helyi valutákra

Liquidy (LQDY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Liquidy (LQDY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LQDY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Liquidy (LQDY)

Mennyit ér ma a(z) Liquidy (LQDY)?
A(z) élő LQDY ár a(z) USD esetében 0.105024 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LQDY ára a(z) USD esetében?
A(z) LQDY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.105024. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Liquidy piaci plafonja?
A(z) LQDY piaci plafonja $ 683.30K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LQDY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LQDY keringésben lévő tokenszáma 6.51M USD.
Mi volt a(z) LQDY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LQDY mindenkori legmagasabb ára 0.167274 USD.
Mi volt a(z) LQDY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LQDY mindenkori legalacsonyabb ára 0.104722 USD.
Mekkora a(z) LQDY kereskedési volumene?
A(z) LQDY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LQDY ára emelkedni fog idén?
A(z) LQDY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LQDY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:50:30 (UTC+8)

Liquidy (LQDY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,107.58
$108,107.58$108,107.58

-1.81%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,741.78
$3,741.78$3,741.78

-2.89%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02360
$0.02360$0.02360

-10.30%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0711
$1.0711$1.0711

-15.12%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.63
$178.63$178.63

-2.80%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,107.58
$108,107.58$108,107.58

-1.81%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,741.78
$3,741.78$3,741.78

-2.89%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.63
$178.63$178.63

-2.80%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.25
$84.25$84.25

-4.90%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4309
$2.4309$2.4309

-2.76%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0370
$0.0370$0.0370

-26.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05821
$0.05821$0.05821

+191.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10543
$0.10543$0.10543

+27.62%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002270
$0.000000002270$0.000000002270

+421.83%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006659
$0.00006659$0.00006659

+81.89%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054906
$0.0054906$0.0054906

+30.61%