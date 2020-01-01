Liquidus (LIQ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Liquidus (LIQ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Liquidus (LIQ) tokennel kapcsolatos információk Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus. Hivatalos webhely: https://liquidus.finance Fehér könyv: https://liquidus.finance/LitePaper.pdf

Liquidus (LIQ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Liquidus (LIQ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 225.61K Teljes tokenszám: $ 6.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.61M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 405.84K Minden idők csúcspontja: $ 0.684921 Minden idők mélypontja: $ 0.03926328 Jelenlegi ár: $ 0.062459

Liquidus (LIQ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Liquidus (LIQ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LIQ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LIQ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LIQ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LIQ token élő árfolyamát!

LIQ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LIQ kapcsán? LIQ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

