LiquidDriver (LQDR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LiquidDriver (LQDR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LiquidDriver (LQDR) tokennel kapcsolatos információk LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap. We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience. Hivatalos webhely: https://www.abacus.tech/ Fehér könyv: https://www.abacus.tech/ Vásárolj most LQDR tokent!

LiquidDriver (LQDR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LiquidDriver (LQDR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Teljes tokenszám: $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Minden idők csúcspontja: $ 56.5 $ 56.5 $ 56.5 Minden idők mélypontja: $ 0.135155 $ 0.135155 $ 0.135155 Jelenlegi ár: $ 0.1669 $ 0.1669 $ 0.1669 További tudnivalók a(z) LiquidDriver (LQDR) áráról

LiquidDriver (LQDR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LiquidDriver (LQDR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LQDR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LQDR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LQDR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LQDR token élő árfolyamát!

LQDR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LQDR kapcsán? LQDR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LQDR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

