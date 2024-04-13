LIQUIDATED (LIQQ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LIQUIDATED (LIQQ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LIQUIDATED (LIQQ) tokennel kapcsolatos információk $LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world. Hivatalos webhely: https://www.liqqcrypto.com/ Vásárolj most LIQQ tokent!

LIQUIDATED (LIQQ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LIQUIDATED (LIQQ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 80.10K Teljes tokenszám: $ 719.68M Keringésben lévő tokenszám: $ 719.68M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 80.10K Minden idők csúcspontja: $ 0.00169832 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00011129 További tudnivalók a(z) LIQUIDATED (LIQQ) áráról

LIQUIDATED (LIQQ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LIQUIDATED (LIQQ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LIQQ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LIQQ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LIQQ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LIQQ token élő árfolyamát!

LIQQ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LIQQ kapcsán? LIQQ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LIQQ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

