Liquid Staked SOL (LSSOL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 182.84 $ 182.84 $ 182.84 24h alacsony $ 191.46 $ 191.46 $ 191.46 24h magas 24h alacsony $ 182.84$ 182.84 $ 182.84 24h magas $ 191.46$ 191.46 $ 191.46 Minden idők csúcspontja $ 384.79$ 384.79 $ 384.79 Legalacsonyabb ár $ 176.2$ 176.2 $ 176.2 Árváltozás (1H) -2.14% Árváltozás (1D) -2.87% Árváltozás (7D) -11.94% Árváltozás (7D) -11.94%

Liquid Staked SOL (LSSOL) valós idejű ár: $182.69. Az elmúlt 24 órában, a(z)LSSOL legalacsonyabb ára $ 182.84, legmagasabb ára pedig $ 191.46 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LSSOL valaha volt legmagasabb ára $ 384.79, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 176.2 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LSSOL változása a következő volt: -2.14% az elmúlt órában, -2.87% az elmúlt 24 órában, és -11.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Liquid Staked SOL (LSSOL) piaci információk

Piaci érték $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Forgalomban lévő készlet 11.53K 11.53K 11.53K Teljes tokenszám 11,530.776550514 11,530.776550514 11,530.776550514

A(z) Liquid Staked SOL jelenlegi piaci plafonja $ 2.11M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LSSOL keringésben lévő tokenszáma 11.53K, és a teljes tokenszám 11530.776550514. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.11M.