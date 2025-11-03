TőzsdeDEX+
A(z) élő Liquid Staked SOL ár ma 182.69 USD. Kövesd nyomon a(z) LSSOL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LSSOL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LSSOL

LSSOL árinformációk

Mi a(z) LSSOL

LSSOL hivatalos webhely

LSSOL tokenomikai adatai

LSSOL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Liquid Staked SOL Logó

Liquid Staked SOL Ár (LSSOL)

Nem listázott

1 LSSOL-USD élő ár:

$182.33
$182.33$182.33
-3.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Liquid Staked SOL (LSSOL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:50:23 (UTC+8)

Liquid Staked SOL (LSSOL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 182.84
$ 182.84$ 182.84
24h alacsony
$ 191.46
$ 191.46$ 191.46
24h magas

$ 182.84
$ 182.84$ 182.84

$ 191.46
$ 191.46$ 191.46

$ 384.79
$ 384.79$ 384.79

$ 176.2
$ 176.2$ 176.2

-2.14%

-2.87%

-11.94%

-11.94%

Liquid Staked SOL (LSSOL) valós idejű ár: $182.69. Az elmúlt 24 órában, a(z)LSSOL legalacsonyabb ára $ 182.84, legmagasabb ára pedig $ 191.46 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LSSOL valaha volt legmagasabb ára $ 384.79, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 176.2 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LSSOL változása a következő volt: -2.14% az elmúlt órában, -2.87% az elmúlt 24 órában, és -11.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Liquid Staked SOL (LSSOL) piaci információk

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

--
----

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

11.53K
11.53K 11.53K

11,530.776550514
11,530.776550514 11,530.776550514

A(z) Liquid Staked SOL jelenlegi piaci plafonja $ 2.11M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LSSOL keringésben lévő tokenszáma 11.53K, és a teljes tokenszám 11530.776550514. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.11M.

Liquid Staked SOL (LSSOL) árelőzmények USD

A(z) Liquid Staked SOLUSD mai árváltozása a következő volt: $ -5.4027759282927.
A(z) Liquid Staked SOL USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -39.6108823380.
A(z) Liquid Staked SOL USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -25.2865796250.
A(z) Liquid Staked SOL USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -5.4027759282927-2.87%
30 nap$ -39.6108823380-21.68%
60 nap$ -25.2865796250-13.84%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Liquid Staked SOL (LSSOL)

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Liquid Staked SOL (LSSOL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Liquid Staked SOL árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Liquid Staked SOL (LSSOL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Liquid Staked SOL (LSSOL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Liquid Staked SOL rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Liquid Staked SOL árelőrejelzését most!

LSSOL helyi valutákra

Liquid Staked SOL (LSSOL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Liquid Staked SOL (LSSOL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LSSOL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Liquid Staked SOL (LSSOL)

Mennyit ér ma a(z) Liquid Staked SOL (LSSOL)?
A(z) élő LSSOL ár a(z) USD esetében 182.69 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LSSOL ára a(z) USD esetében?
A(z) LSSOL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 182.69. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Liquid Staked SOL piaci plafonja?
A(z) LSSOL piaci plafonja $ 2.11M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LSSOL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LSSOL keringésben lévő tokenszáma 11.53K USD.
Mi volt a(z) LSSOL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LSSOL mindenkori legmagasabb ára 384.79 USD.
Mi volt a(z) LSSOL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LSSOL mindenkori legalacsonyabb ára 176.2 USD.
Mekkora a(z) LSSOL kereskedési volumene?
A(z) LSSOL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LSSOL ára emelkedni fog idén?
A(z) LSSOL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LSSOL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:50:23 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

