Liquid Staked ETH (LSETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Liquid Staked ETH (LSETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Liquid Staked ETH (LSETH) tokennel kapcsolatos információk Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow. Hivatalos webhely: https://liquidcollective.io/

Liquid Staked ETH (LSETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Liquid Staked ETH (LSETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Teljes tokenszám: $ 333.70K $ 333.70K $ 333.70K Keringésben lévő tokenszám: $ 333.70K $ 333.70K $ 333.70K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Minden idők csúcspontja: $ 5,334.09 $ 5,334.09 $ 5,334.09 Minden idők mélypontja: $ 1,384.61 $ 1,384.61 $ 1,384.61 Jelenlegi ár: $ 4,642.43 $ 4,642.43 $ 4,642.43 További tudnivalók a(z) Liquid Staked ETH (LSETH) áráról

Liquid Staked ETH (LSETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Liquid Staked ETH (LSETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LSETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LSETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LSETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LSETH token élő árfolyamát!

