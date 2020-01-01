Liquid RON (LRON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Liquid RON (LRON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Liquid RON (LRON) tokennel kapcsolatos információk Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited. Hivatalos webhely: https://www.liquidron.com/ Vásárolj most LRON tokent!

Liquid RON (LRON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Liquid RON (LRON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Teljes tokenszám: $ 6.67M $ 6.67M $ 6.67M Keringésben lévő tokenszám: $ 6.67M $ 6.67M $ 6.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Minden idők csúcspontja: $ 0.782788 $ 0.782788 $ 0.782788 Minden idők mélypontja: $ 0.408063 $ 0.408063 $ 0.408063 Jelenlegi ár: $ 0.48908 $ 0.48908 $ 0.48908 További tudnivalók a(z) Liquid RON (LRON) áráról

Liquid RON (LRON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Liquid RON (LRON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LRON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LRON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LRON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LRON token élő árfolyamát!

LRON árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LRON kapcsán? LRON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LRON tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

