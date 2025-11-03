Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 41.02 $ 41.02 $ 41.02 24h alacsony $ 43.59 $ 43.59 $ 43.59 24h magas 24h alacsony $ 41.02$ 41.02 $ 41.02 24h magas $ 43.59$ 43.59 $ 43.59 Minden idők csúcspontja $ 58.94$ 58.94 $ 58.94 Legalacsonyabb ár $ 28.4$ 28.4 $ 28.4 Árváltozás (1H) -1.72% Árváltozás (1D) -5.03% Árváltozás (7D) -15.75% Árváltozás (7D) -15.75%

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) valós idejű ár: $40.87. Az elmúlt 24 órában, a(z)LIQUIDHYPE legalacsonyabb ára $ 41.02, legmagasabb ára pedig $ 43.59 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LIQUIDHYPE valaha volt legmagasabb ára $ 58.94, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 28.4 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LIQUIDHYPE változása a következő volt: -1.72% az elmúlt órában, -5.03% az elmúlt 24 órában, és -15.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) piaci információk

Piaci érték $ 40.71M$ 40.71M $ 40.71M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 40.71M$ 40.71M $ 40.71M Forgalomban lévő készlet 995.11K 995.11K 995.11K Teljes tokenszám 995,110.1495152864 995,110.1495152864 995,110.1495152864

A(z) Liquid HYPE Yield jelenlegi piaci plafonja $ 40.71M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LIQUIDHYPE keringésben lévő tokenszáma 995.11K, és a teljes tokenszám 995110.1495152864. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 40.71M.