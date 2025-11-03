TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Liquid HYPE Yield ár ma 40.87 USD. Kövesd nyomon a(z) LIQUIDHYPE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LIQUIDHYPE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Liquid HYPE Yield ár ma 40.87 USD. Kövesd nyomon a(z) LIQUIDHYPE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LIQUIDHYPE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LIQUIDHYPE

LIQUIDHYPE árinformációk

Mi a(z) LIQUIDHYPE

LIQUIDHYPE tokenomikai adatai

LIQUIDHYPE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Liquid HYPE Yield Logó

Liquid HYPE Yield Ár (LIQUIDHYPE)

Nem listázott

1 LIQUIDHYPE-USD élő ár:

$40.87
$40.87$40.87
-5.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:50:17 (UTC+8)

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 41.02
$ 41.02$ 41.02
24h alacsony
$ 43.59
$ 43.59$ 43.59
24h magas

$ 41.02
$ 41.02$ 41.02

$ 43.59
$ 43.59$ 43.59

$ 58.94
$ 58.94$ 58.94

$ 28.4
$ 28.4$ 28.4

-1.72%

-5.03%

-15.75%

-15.75%

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) valós idejű ár: $40.87. Az elmúlt 24 órában, a(z)LIQUIDHYPE legalacsonyabb ára $ 41.02, legmagasabb ára pedig $ 43.59 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LIQUIDHYPE valaha volt legmagasabb ára $ 58.94, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 28.4 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LIQUIDHYPE változása a következő volt: -1.72% az elmúlt órában, -5.03% az elmúlt 24 órában, és -15.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) piaci információk

$ 40.71M
$ 40.71M$ 40.71M

--
----

$ 40.71M
$ 40.71M$ 40.71M

995.11K
995.11K 995.11K

995,110.1495152864
995,110.1495152864 995,110.1495152864

A(z) Liquid HYPE Yield jelenlegi piaci plafonja $ 40.71M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LIQUIDHYPE keringésben lévő tokenszáma 995.11K, és a teljes tokenszám 995110.1495152864. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 40.71M.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) árelőzmények USD

A(z) Liquid HYPE YieldUSD mai árváltozása a következő volt: $ -2.16733818613442.
A(z) Liquid HYPE Yield USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -6.6619816540.
A(z) Liquid HYPE Yield USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -4.3385303280.
A(z) Liquid HYPE Yield USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -2.16733818613442-5.03%
30 nap$ -6.6619816540-16.30%
60 nap$ -4.3385303280-10.61%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Liquid HYPE Yield árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Liquid HYPE Yield rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Liquid HYPE Yield árelőrejelzését most!

LIQUIDHYPE helyi valutákra

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LIQUIDHYPE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Mennyit ér ma a(z) Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)?
A(z) élő LIQUIDHYPE ár a(z) USD esetében 40.87 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LIQUIDHYPE ára a(z) USD esetében?
A(z) LIQUIDHYPE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 40.87. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Liquid HYPE Yield piaci plafonja?
A(z) LIQUIDHYPE piaci plafonja $ 40.71M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LIQUIDHYPE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LIQUIDHYPE keringésben lévő tokenszáma 995.11K USD.
Mi volt a(z) LIQUIDHYPE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LIQUIDHYPE mindenkori legmagasabb ára 58.94 USD.
Mi volt a(z) LIQUIDHYPE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LIQUIDHYPE mindenkori legalacsonyabb ára 28.4 USD.
Mekkora a(z) LIQUIDHYPE kereskedési volumene?
A(z) LIQUIDHYPE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LIQUIDHYPE ára emelkedni fog idén?
A(z) LIQUIDHYPE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LIQUIDHYPE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:50:17 (UTC+8)

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,071.82
$108,071.82$108,071.82

-1.85%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,741.85
$3,741.85$3,741.85

-2.89%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02360
$0.02360$0.02360

-10.30%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0701
$1.0701$1.0701

-15.19%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.63
$178.63$178.63

-2.80%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,071.82
$108,071.82$108,071.82

-1.85%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,741.85
$3,741.85$3,741.85

-2.89%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.63
$178.63$178.63

-2.80%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.56
$84.56$84.56

-4.55%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4315
$2.4315$2.4315

-2.73%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0370
$0.0370$0.0370

-26.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05821
$0.05821$0.05821

+191.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10543
$0.10543$0.10543

+27.62%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002200
$0.000000002200$0.000000002200

+405.74%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006659
$0.00006659$0.00006659

+81.89%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054906
$0.0054906$0.0054906

+30.61%